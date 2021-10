Și facturile încep să doară Ma numar printre oamenii care nu au stat niciodata cu sabia facturilor deasupra capului. Nu pentru ca veniturile mele mi-ar permite o viața fara griji, ci pentru ca nu sunt nici pe departe un mare consumator. Dar nici nu tratez chiar cu indiferența facturile, prețurile și tarifele, pentru ca le achit, evident, din banii mei […] Articolul Și facturile incep sa doara apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

