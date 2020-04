Și dacă TOTUL a început în 2019? Și daca epidemia de coronavirus a izbucnit in septembrie 2019 și nu la Wuhan, ci in alta parte a Chinei? Iata o intrebare care apare și ea ca un bumerang, printre multe altele interebari, supoziții, ieorii generate de izbucnirea pandemiei.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo cere Chinei sa faca un pas in fața și sa „spuna adevarul”, dupa ce mai multe voci au susținut ca noul coronavirus iși are originile in laboratorul de virologie din Wuhan.

- Nu se vorbește despre altceva decat coronavirus in zilele acestea, din motive evidente. Situația este cat se poate de serioasa -- Romania a decretat stare de urgența, majoritatea zborurilor au fost anulate, iar locurile și adunarile publice au fost inchise sau interzise. Firește, cu toții ne gandim…

- La acest moment, exista 717 cazuri de infectare cu noul coronavirus confirmate in Statele Unite, potrivit CNN, scrie Mediafax.Dintre acestea, 49 de cazuri sunt reprezentate de cetațeni repatriați din strainatate - 3 din Wuhan, orașul de origine al epidemiei, și 46 de pe vasul de croaziera…

- Primele cazuri de pneumonie din cauze necunoscute au fost identificate in orașul Wuhan, capitala provinciei Hubei, la inceputul lunii decembrie. Simptomele aparute in unii pacienți infectați cu virusul Covid-19 au adus aminte de virusul SARS, ceea ce a generat ingrijorare in randul medicilor chinezi.…

- Banca Centrala a Chinei a anuntat duminica deblocarea a 300 miliarde de yuani (43 miliarde de dolari) in cursul saptamanii viitoare pentru a ajuta companiile implicate in lupta cu epidemia de coronavirus care a lovit China si a contaminat zeci de mii de persoane, transmite AFP, informeaza AGERPRES .…

- Autoritațile din Wuhan au recepționat și predat, astazi, al doilea spital improvizat rezervat pcienților afectați de noul coronavirus (2019-nCoV). Spitalul Leishenshan (Muntele Zeului Tunetului) are 1.600 de paturi și o acoperire de 75.000 de metri patrați. Lucarile la cel de-al doilea spital au inceput…

- Felicia Gherman, fosta jurnalista la Cluj, la TVR Cluj și Antena 1 Cluj, care acum lucreaza pentru China Radio International și locuiește la Beijing, a vorbit despre atmosfera din China privind coronavirusul și cum se mișca autoritațile de acolo. Felicia Gherman a acordat un interviu pentru Libertatea.ro…

- Trei dintre cei 206 de pasageri japonezi evacuati miercuri din orasul Wuhan sunt contaminati cu noul coronavirus aparut in acest oras din centrul Chinei, a anuntat joi dimineata ministrul Sanatatii din Japonia, Katsunobu Kato, relateaza AFP, citata de Agerpres.