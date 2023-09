Stiri pe aceeasi tema

- Și, acum cand incep sa scriu randurile de mai jos, la aproape opt ore dupa incheierea meciului dintre FC Petrolul Ploiești și Oțelul Galați, de pe arena Ilie Oana, incheiat cu un rezultat de 2-2 (1-0), dupa ce „lupii” au condus cu 2-0 pana in minutul 59, fiind apoi egalați, in numai 300 de secunde,…

- In prima zi din septembrie ne revedem pe „Ilie Oana”, pentru meciul cu nou-promovata Oțelul Galați, contand pentru etapa a opta a Superligii. Vineri, de la ora 18.30, gazarii cauta o noua victorie și sa continue, astfel, parcursul excelent din aceasta perioada, echipa noastra ajungand la patru meciuri…

- FC Petrolul Ploiești a inregistrat ieri, 31 iulie 2023, primul eșec din actuala ediție de campionat a SuperLigii, 0-2, pe arena Ilie Oana, la capatul unui meci, cu FC Voluntari, decis in 240 de secunde, mai precis intre minutele 74 și 78. Fundașul central brazilian Garutti a primit al doilea cartonaș…

- Am așteptat mai bine, destul, de 24 de ore de la ultimul fluier al arbitrului posesor de ecuson FIFA, bucureșteanul Marcel Barsan, delegat la meciul din prima etapa a campionatului SuperLigii, dintre FC Petrolul Ploiești și Universitatea Cluj, de pe arena Ilie Oana, pentru a face comentarii asupra acestuia.…

- Universitatea Cluj va evolua maine, incepand cu ora 18:30, pe stadionul „Ilie Oana”, contra celor de la Petrolul Ploiești, in prima etapa din noul sezon al SuperLigii. „Șepcile Roșii” s-au intarit serios in vara, chiar daca au schimbat antrenorul, Toni Petrea venind in locul lui Ioan Ovidiu Sabau. Meciul…

- Petrolul Ploiești a revenit dupa 3 saptamani in țara, in urma unui stagiu de pregatire efectuat de Florin Parvu la Rogla, in Slovenia. In prima etapa „lupii galbeni” vor avea o misiune dificila in fața celor de la Universitatea Cluj, duminica, 16 iulie, de la ora 18:30. La sosire au lipsit Sergiu Hanca…

- Astazi a avut loc tragerea la sorți a țintarului pentru SuperLiga Romaniei. Universitatea Cluj va debuta, in noul sezon, pe stadionul „Ilie Oana”, contra celor de la Petrolul Ploiești. Marea rivala din oraș, CFR Cluj va debuta pe teren propriu, contra nou-promovatei, Poli Iași. Marele derby al orașului,…