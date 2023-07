Și dacă știi, la ce-ți folosește? Intr-o lume dominata de accesul rapid la informații, observam o tendința interesanta in randul publicului. Oamenii iși doresc sa fie informați cu privire la subiecte variate, solicitand informații noi și cat mai detaliate. Aceasta sete de cunoaștere este de laudat, insa apare o paradoxala nemulțumire atunci cand informațiile furnizate nu corespund așteptarilor preconcepute ale publicului. […] Articolul Și daca știi, la ce-ți folosește? apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

