Și dacă nu trece moțiunea? In toamna anului trecut, toate calculele social-democraților aratau ca moțiunea pe care liberalii urmau sa o depuna nu avea sorți de izbanda. Ba chiar se dadeau și asigurari in acest sens de catre fostul premier Dancila. Numai ca, in ziua votului lucrurile au stat exact pe dos. Moțiunea a trecut, chiar daca un pic dincolo […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat nemultumit ca PSD va depune motiune de cenzura, in 17 august, impotriva guvernului Orban. Seful statului a spus, in cadrul unei conferinte de presa organizata la Palatul Cotroceni, ca atunci cand a fost inlaturat guvernul Dancila in toamna anului trecut, toata…

- Ludovic Orban nu-i baga in seama pe cei de la PSD care l-au amenințat din nou cu moțiunea de cenzura. Șeful Guvernului spune ca ar fi inutil un asemenea demers. Social democrații l-au mai dat o data jos pe Orban, la inceputul acestui an, dar președintele Klaus Iohannis l-a propus tot pe liderul liberal.…

- Motiunea simpla „Guvernul PNL dupa Grinda se cunoaste!”, impotriva ministrului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, va fi dezbatuta marti, incepand cu ora 16,00, in plenul Camerei Deputatilor. Ministrul Stefan este acuzat, in motiunea simpla initiata de PSD, prin care i se…

- Liderul USR Dan Barna s-a declarat impotriva demiterii Guvernului Orban prin moțiune de cenzura PSD in lipsa unei alternative mai bune.„Ca PSD flutura o motiune de cenzura e ridicol. Alternativa care ar fi, intoarcerea dnei Dancila? Actuala guvernare este departe de a fi laudabila. Dar trebuie…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Ion Chicu, a menționat ca ideile privind rasturnarea Guvernului au rasunat la 14 noiembrie, in ziua investirii Guvernului. Premierul a declarat acest lucru in cadrul emisiunii „Glavnoe” pe postul de televiziune TVC-21, relateaza point.md. „Atacurile in adresa acestui…

- Au fost înregistrate 65 de voturi „pentru”, 25 – „împotriva” si au fost înregistrate 5 abtineri. PSD a solicitat demisia lui Vela, motivând ca prin Ordonantele militare emise a fost luat „un lung sir de decizii contradictorii”…

- Senatul a adoptat, marți, moțiunea simpla intitulata „Democratia romaneasca in deriva. Cu Vela rupta, in timp de pandemie”, depusa de 60 de parlamentari social-democrati. Senatul a adoptat, cu 65 de...

- Motiunea simpla a fost citita de deputatul Pro Romania Mihaela Hunca, care in plen a spus ca in sistemul educational romanesc nu a existat niciodata ca acum „o stare de haos produsa de incompetenta sau nepasare”, mentionand ca in Ministerul Educatiei „nu stie stanga ce face dreapta”. Conform documentului,…