Şi dacă am trăi într-o gaură neagră? Gaura neagra - reprezentare artistica Universul nostru ar putea fi intr-o gaura neagra. Poate ca suna ciudat, dar ar putea fi cea mai buna explicatie privind inceputul universului si pentru ceea ce observam noi astazi. Este o teorie care a fost dezvoltata in ultimele zeci de ani de un grup de fizicieni. Citeste articolul mai departe pe scientia.ro…

Sursa articol: scientia.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sagittarius A*, gaura neagra supermasiva din centrul Caii Lactee, ar fi creat o serie de bule enorme care se intind pe zeci de mii de ani lumina deasupra și sub planul Caii Lactee. Un nou studiu a propus un model pentru a explica cum s-ar fi putut intimpla acest lucru. In urma cu peste un deceniu, astronomii…

- Ceea ce astronomii au concluzionat ca fiind o gaura neagra la nici 1.120 ani-lumina de Pamint este in fapt altceva. Este vorba despre doua sisteme stelare unde una dintre stele „absoarbe viața” celeilalte. Departe de a fi dezamagitoare, concluzia ofera astronomilor oportunitatea incredibila de a explora…

- Gaura neagra - reprezentare artistica Conceptul de vid absolut, adica de spațiu in care nu se afla absolut nimic, este unul invechit. Spațiul, fara pic de materie in el, este departe de a fi fara nimic in el. Am scris un articol, Cat cantarește spațiul gol , unde am vorbit in detaliu despre spațiu și…

- Senatorul USR de Timis, Raoul Trifan, afirma ca Ministerul Fmailiei condus de Gabriela Firea este inutil si ar trebui desfiintat. El spune ca s-au consumat multi bani publici doar pentru a i se da fostului primar al Capitalei o platforma politica. Raoul Trifan afirma ca, in ultima perioada, in Parlament…

- In imaginea din stanga: imagine a galaxiei Andromeda. In dreapta: roiul globular B023-G78, unde a fost identificata gaura neagra. Credit: Ivan Eder, https://www.astroeder.com/; HST ACS/HRC Cum iau naștere gaurile negre super-masive, cu masa enorma, este inca un mister. In acest context descoperirea…

- Cea mai mare regie de transport public din țara, cu peste 11.000 de angajați și un buget de peste un miliard de lei a fost de-a lungul anilor e unealta foarte eficienta in mana politicienilor. Cand instrument de presiune, cand instrument de punere in aplicare a unor decizii populiste. Ba chiar masa…

- Gaura neagra supermasiva care se afla in centrul galaxiei Calea Lactee le-a aratat cercetatorilor ca nu este doar un „monstru adormit”, aruncind in univers un jet de flacari. Cercetatorii NASA au descoperit evenimentul cu mare noroc, ținind cont de faptul ca se intimpla o data la citeva mii de ani.…

- Astronomii au captat cea mai adanca și clara imagine a centrului Galaxiei Calea Lactee de pana acum, dandu-le ocazia oamenilor de știința sa estimeze cu o precizie fara precedent masa giganticei gauri negre din centrul galaxiei și distanța fața de Pamant, scrie LiveScience. Ei au putut observa mișcarea…