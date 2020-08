Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Amber Heard, care se aflata intr-un rasunator proces de divorț cu fostul sau soț Johnny Depp, s-a plimbat in vazul tuturor cu iubita in capitala Marii Britanii, conform Daily Mail. Imaginile cu cele doua au devenit repede virale. Fosta soție a lui Johnny Depp a atras toate privirile in Londra.…

- Mereu a vorbit despre copiii, dar iata ca acum Mirel Radoi ar putea vorbi chiar și despre o ”viitoare nora”, dar asta peste mai mulți ani. Paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe fiul selecționerului, Denis, alaturi de iubita, iar noi va prezentam primele imagini!

- Fetelor, luați aminte de la Oana Lis! Decat slaba și fara forme, mai bine.. grasa și frumoasa! Ce diete, ce cura, nici gand! Soția fostului edil al Capitalei a fost surprinsa in timp ce mananca din doua.. farfurii! Stai sa vezi ce gest scarbos a facut vedeta imediat dupa! Paparazzii Spynews.ro au fost…

- Alexia Eram s-a facut o fata ”rea”. Iubita lui Mario Fresh a ieșit in club, la malul marii și a uitat de inhibiții. Tanara s-a distrat pana dimineața, dansand pe mese, sub privirile iubitului ei.

- Traiește pe lux și opulența, conduce o mașina de zeci de mii de euro și mulți cai putere, insa obiceiurile vechi au ramas la fel. Paparazzii Spynews.ro a surprins-o pe Roxana Dobre, iubita lui Florin Salam, in trafic alaturi de mama sa.

- VIDEO! O vulpe se plimba nestingherita prin centrul Piteștiului! A fost surprinsa și la o terasa. Filmulețul a fost postat de Vlad Moisescu pe o rețea de socializare. Pe filmare se poate vedea cum vulpea se plimba liniștita pe centrul Piteștiului, ba chiar, la un moment dat, intra și pe o terasa. (foto…

- Dennis Man are de ce sa fie un barbat mandru cu o așa iubita. E tanara, frumoasa, cu siguranța și devreme acasa, dar responsabila atunci cand vine vorba despre ținute sale, care nu costa deloc puțin. Paparazzii SpyNews.ro au surprins-o chiar in timp ce mergea cu hainele sale spre croitorie!

- Chiar daca a trecut starea de urgența, asta nu inseamna ca au trecut și regulile. Ei bine, acest aspect nu este cunoscut și de Ioana Marcu, iubita lui Ciprian Marica. Paparazzii SpyNews.ro au surprins-o pe aceasta fara niciun fel de protecție intr-o zona in care oamenii sunt la tot pasul!