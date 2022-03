Stiri pe aceeasi tema

- The Ghost of #Kyiv is alive! The legendary ace was shot down, but already got a new plane. pic.twitter.com/51wYHG1xHY — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022 "Fantona de la Kiev este in viața. Legendarul as a fost doborat, dar are deja un nou avion," a fost anunțul primit cu un val de entuziasm, potrivit…

- Mai mulți militari ruși au dat iama intr-o cantina din Ucraina. Momentul a fost filmat! ❗️The #Russian army saw tangerines for the first time in their life pic.twitter.com/oVGzlwaIjx — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022

- Atacurile armatei ruse asupra capitalei Kiev si a orasului Harkov au continuat peste noapte. La Harkov, fortele rusesti au aruncat in aer substatii, a declarat primarul orasului Ihor Terekhov, citat de agentia de presa Ukrinform. Se pare ca aceste atacuri au cauzat probleme in alimentarea cu energie…

- VIDEO: Rușii au ieșit in strada in Sankt Petersburg și Moscova, scandand ”Fara razboi”. Poliția a reținut mai multe persoane Rușii au ieșit in strada in Sankt Petersburg și Moscova, scandand ”Fara razboi”, arata o postare pe Twitter a canalului de media belarus Nexta. Totodata, agenția AFP a publicat…

- Europe’s currencies slid as the region faced its biggest security crisis since World War II after Russia’s invasion of Ukraine. The euro fell 1.3%, its biggest drop since the pandemic struck in March 2020, while risk-averse Scandinavian currencies lost more than 2%, according to Bloomberg. The Swiss…

- Separatiștii din Estul Ucrainei, susținuți de ruși, sunt in proces de evacuare a civililor spre Rusia, folosind autobuze, in contextul in care Occidentul se teme ca acesta este un pretext al Moscovei pentru un atac asupra Ucrainei, a relatat Reuters . Denis Pushilin, liderul separatist din Donetk, a…

- Primarul Emil Boc le-a raspuns copiilor care plang pentru ca nu pot intra la Targul de Craciun, din cauza certificatului de vaccinare, sa iși intrebe parinții de ce nu se vaccineaza.Boc: Copiii care nu intra la Targul de Craciun sa fie suparați pe parinții lor ca nu se vaccineaza”Copiii sa fie suparați…