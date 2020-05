Stiri pe aceeasi tema

- Pentru prima data in 22 de ani, cat am fost membru al PNL Iasi, am asistat la predarea fara nicio opozitie a acestui mare partid liberal intereselor meschine imobiliare ale PSD si samsarilor imobiliari personali ai primarului Mihai Chirica. Cand un membru PNL, avand si functie reprezentativa politica…

- Sala pregatita pentru concursul Eurovision 2020, de la Rotterdam, va gazdui pacienți infectați cu noul COVID-19. Decizia aparține autoritaților olandeze, iar masura este luata pentru a ajuta spitalele olandeze in timpul pandemiei de coronavirus. Ahoy Arena, sala de spectacole care fusese pregatita pentru…

- Patru zboruri charter cu muncitori sezonieri vor fi operate marți de pe Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj. Cursele au fost programate la interval de patru ore, pentru evitarea aglomerației în aerogara sau în spațiile adiacente acesteia. Avioanele programate vor decola…

- Originar din New Orleans, Ellis Marsalis i-a ajutat pe Wynton, Branford, Delfeayo si Jason, patru dintre fiii lui, sa aiba, la randul lor, o cariera stralucitoare in industria muzicii. Citeste si: Nereguli la Spitalul Judetean Suceava. Nu toate persoanele decedate de coronavirus sunt declarate…

- Casa ta se transforma in aceasta perioada intr-un sanctuar pe care trebuie sa-l ingrijesti si sa-l modifici pentru a-ti satisface nevoile. Acasa devine birou, restaurant si loc de joaca, asa ca imbunatatirile pe care le aduci trebuie sa aiba in prim plan intreaga familie. Iata cateva idei pentru a-ti…

- Ziarul Unirea FOTO| Intr-un oraș din Alba, amenzile neplatite se transforma in munca in folosul comunitații Intr-un oraș din Alba, amenzile neplatite se transforma in munca in folosul comunitații La Aiud, amenzile neplatite de catre cetațeni se transforma in munca ... FOTO| Intr-un oraș din Alba, amenzile…

- Avioanele au nevoie de distante mai lungi pentru a putea decola din cauza incalzirii globale, conform unui nou studiu realizat de o echipa de cercetatori din Marea Britanie si Grecia, transmite miercuri Press Association. Cercetatorii au descoperit ca aerul mai cald si schimbarile de vant…

- vremea se schimba radical. Incepind de marti noaptea, precipitatiile, care vor cuprinde toate regiunile, se vor transforma in ninsori. Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de viscol, valabil de miercuri dimineata, 5 februarie, ora 08.00, si pana joi, 6 februarie, ora 10.00. Ploile vor fi cadea…