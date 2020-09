Stiri pe aceeasi tema

- Concediile medicale pentru pacienții conformați cu COVID vor putea fi acordate și de catre medicii de familie, insa numai pentru perioada dintre momentul confirmarii infecției cu virusul și momentul internarii in spital. Este vorba de cazul in care internarea in spital intarzie cateva zile, de la momentul…

- Concediile medicale pentru COVID-19 vor putea fi acordate și de medicii de familie, dar numai pentru perioada dintre momentul confirmarii infecției cu virusul și momentul internarii in spital, in cazul in care internarea in spital intarzie cateva zile, de la momentul testului pozitiv, potrivit hotnews.…

- CARAS-SEVERIN – Firma care a caștigat licitația la nivel național a livrat joi la Reșița 1.396.100 maști medicale catre Direcția de Sanatate Publica din Caraș-Severin. Maștile de protectie urmeaza sa fie distribuite in zilele urmatoare autoritatilor locale, care le vor da gratuit mai departe familiilor…

- Cei mai mulți bani merg și anul acesta catre programele oncologice, cel de diabet și programul de dializa. Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) in care este prezentat detaliat modul in care au fost alocate finanțarile in acest an pentru programele naționale de sanatate…

- O fabrica de confectii din municipiul Sibiu este inchisa de 16 zile din cauza noului coronavirus si este posibil sa isi reia activitatea abia luni, dupa un control al celor de la Directia de Sanatate Publica (DSP), informeaza un comunicat de presa al Institutiei Prefectului, potrivit Agerpres.

- Legislatia concediilor medicale a fost modificataLegislatia concediilor medicale a fost din nou modificata printr un ordin comun al Ministerului Sanatatii MS si al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate CNAS , publicat joi in Monitorul Oficial. Printre altele, certificatele medicale care nu indeplinesc…

- Ministerul Finanțelor Publice face controale pentru a stabili de ce mai mulți romani care au beneficiat de șomaj tehnic nu mai figureaza asigurați in sistemul național de sanatate, deși ei ar fi trebuit sa ramana in continuare asigurați. „Din punct de vedere al legislației fiscale și al modului de…

- Situație fara precedent pentru Romania. Izolarea și carantinarea celor care ar putea fi infectați s-au transformat din obligații in recomandari, dupa decizia CCR. Și mai grav este faptul ca cei infectați cu noul coronavirus pot pleca din spitale, la cerere. La Brașov, pana acum, 4 persoane au solicitat…