- O țara intreaga il cunoaște pentru cariera sa impresionanta in lumea fotbalului, dar și pentru ca este fratele cunoscutei cantarețe Elena Gheorghe. Dupa ce a trecut printr-un divorț destul de tumultuos, iata ca Costin Gheorghe și-a refacut viața și acum iubește din nou. Pare sa fie mai fericit ca niciodata…

- In urma cu doar cateva saptamani, Daniel Onoriu anunța pe pagina sa de Facebook ca s-a desparțit de soția lui, Isabela, iar partenera de viața a pilotului de raliuri ne-a confirmat aceasta informație și ne-a spus, in exclusivitate, ca a plecat de acasa. Lucrurile nu s-au schimbat intre timp, iar acum…

- Horia Brenciu surprinde de fiecare data cu aparițiile sale in public. De aceasta data, cantarețul este demn de lauda, dupa ce a fost surprins de paparazzii Spynews in timp ce juca tenis in timpul sau liber. Pentru ca dedicarea pentru a caștiga e mare, Horia nu a oprit jocul ca sa se ștearga pe fața…

- Trotinetele electrice au devenit un adevarat pericol public, arata datele oficiale ale Poliției Romane. In ultimii 4 ani numarul accidentelor provocate de aceste vehicule a crescut de 20 de ori. Principala problema este legislația ambigua și invechita, care nu ține pasul cu inmulțirea exponențiala a…

- Gestul emoționant facut de Antonia, in public. Cum a fost surprinsa artista, in timp ce lua masa, in oraș, impreuna cu BRomania. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au filmat-o in ipostaze nemaivazute.

- Dragoste plutește in aer pentru Cleopatra Stratan și Edward Sanda! Artistul se simte cu adevarat un barbat implinit și totodata iubit, iar cu toate acestea nu se sfiește sa-i arate soției sale cat de mult o apreciaza și o iubește. Cei doi au fost surprinși de paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu…