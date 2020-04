Stiri pe aceeasi tema

- Aventura asiatica s-a terminat și și-a gasit caștigatorii, anume Razvan Fodor și Sorin Bontea, iar acum incep intrebarile. Unul dintre victorioși a dezvaluit cateva secrete și a povestit ce nu s-a putut da pe post. „Asia Express a fost un fel de Hunger Games (Jocurile Foamei), doar ca nu murea nimeni.”…

- Sorin Bontea și Razvan Fodor au caștigat Asia Express, sezonul 3. A fost o cursa la muchie de cuțit! Ce detalii au ieșit la iveala despre Speak și Ștefania, la scurt timp dupa ce au ratat trofeul Asia Express?

- Razvan Fodor este unul dintre cei mai indragiți concurenți e la Asia Express, alaturi de Sorin Bontea cu care face echipa. Totuși, necazurile nu l-au ocolit, boala de care sufera Fodor dandu-i batai de cap in timpul competiției.

- Razvan Fodor face o echipa fantastica la Asia Express alaturi de Chef Forin Bontea, cei doi ajungand in finala sezonului 3. Pe langa umor, Razvan Fodor mai este cunoscut pentru o trasatura definitorie a personalitații sale: spune intotdeauna lucrurilor pe nume, fara ocolișuri sau protocoale inutile.Razvan…

- Razvan Fodor și Sorin Bontea au format o echipa perfectala Asia Express, emisiune ce se difuzeaza inca la Antena 1. Show-ul se apropie de final, iar acum, artistul a facut dezvaluiri neașteptate despre cea mai grea aventura din viața lui. Mai mult, acesta a declarat ca cea mai afectata de plecarea lui…

- Pe 24 martie, Razvan Fodor și soția lui, Irina, nu știau ce sa mai faca pentru ca fetița lor, care implinea 9 ani, sa nu resimta faptul ca nu are parte de o petrecere așa cum avea in fiecare an. Diana nu doar ca a ințeles situația, dar la sfarșitul zilei le-a mulțumit parinților pentru cea mai frumoasa…