Și carantinați și cu rata de infectare mai mare decât înaintea restricțiilor – situația epidemiologică în Timișoara și Timiș astăzi Sambata, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis, este 5,99. Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori sunt: Localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 1,5/1000 locuitori sunt: Conform DSP, calculul incidenței de infectare cu virusul SARS-CoV-2, la nivelul județului Timiș, in ultimele 14 zile, are la baza o metodologie și ține cont de numarul total de rezultate pozitive pentru persoanele confirmate pentru prima data și care sunt raportate pana la data transmiterii… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

