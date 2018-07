Clubul Sportiv Municipal Ploiesti a fost nevoit sa anuleze reuniunea de duminica, 29 iulie! “Reuniunea de trap ce avea ca principal eveniment Premiul Rarau nu va mai avea loc. Decizia a fost determinata de numarul insuficient de cai inscrisi pentru reuniune, Regulamentul stipuland, la articolul 43, ca „daca intr-o reuniune de trap nu se indeplinesc conditiile minime de 4 curse si 6 cai la fiecare cursa, aceasta nu va avea loc…”. – se arata in comunicatul CSM-ului, vestea picand cum nu se poate mai bine pentru multi dintre cei implicati in “fenomen”, care, isi vor putea …lua concediu! In acest…