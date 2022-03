Razboiul ii trimite in pribegie și pe bunicii care au luptat in cel de-al Doilea Razboi Mondial. La 92 de ani, Ion nu mai poate lupta cu pușca. Nici in beciul casei nu se mai poate ascunde cand suna alarma militara. Trist, impovarat de ani și de boli, și-a luat soția nevazatoare și s-au imbarcat pe bacul speranței, spre Isaccea, ca sa ajunga la nepoata de la Galați.