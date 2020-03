Şi bulgarii fug de carantină. O femeie cu un copil a plecat cu trenul. A scris pe uşa compartimentului că sunt contaminaţi cu COVID-19 O femeie si fiul ei sunt acuzati de raspandire de informatii false si inducere de panica, precum si pentru incalcarea carantinei, informeaza procuratura bulgara. Cele doua persoane s-au intors din Germania la data de 13 martie si trebuia sa ramana in izolare pentru o perioada de doua saptamani. Patru zile mai tarziu s-au urcat insa in trenul de Varna. Pe usa compartimentului de tren si-au lipit un bilet pe care au scris ca sunt contaminate cu coronavirus. "Angajatii feroviari au semnalat situatia calatorilor cu COVID-19 in toate garile in care a oprit trenul. La gara din Varna, mama… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 21 de cetateni romani care au intrat marti in Romania prin PTF Giurgiu-Ruse, Bulgaria, ca pasageri intr-un autocar ce a venit din Italia prin Grecia, au intrat in carantina pentru o perioada de 14 zile pe raza municipiului Giurgiu. "Un numar de 21 de cetateni romani care s-au…

- CFR Calatori: Romanii care vin din Italia cu trenul vor intra in carantina sau autoizolare CFR Calatori anunta ca a luat masuri suplimentare pentru combaterea epidemiei de coronavirus astfel incat cetatenii romani care au plecat din Italia catre Romania si utilizeaza transportul feroviar pentru a ajunge…

- Romania ramane deocamdata o destinatie sigura in pofida epidemiei de coronavirus, desi este afectata de anularile turistilor straini, in special ale celor din Italia si Germania, sustine Traian Badulescu, consultant in turism. El afirma ca in acest an romanii vor calatori, probabil, mai…

- Romania ramane deocamdata o destinatie sigura in pofida epidemiei de coronavirus, desi este afectata de anularile turistilor straini, in special ale celor din Italia si Germania, sustine Traian Badulescu, consultant in turism. El afirma ca in acest an romanii vor calatori, probabil, mai mult…

- Ce trebuie sa știți: riscuri, masuri luate la nivel european, cum se transmite/manifesta și cum putem preveni boala:RiscuriVirusul se raspandește rapid. Contagiozitatea (3) este comparabila cu SARS și de aprope 3 ori mai mare ca a gripei sezoniere. Numarul cazurilor se apropie rapid de 100.000 (98,424)…

- Autoritatile romane au decis ca toate persoanele care vin in Romania din zonele Veneto si Lombardia din Italia, unde sunt confirmate multe cazuri de imbolnavire cu coronavirus, sau care au calatorit acolo in ultimele doua saptamani, sa fie plasate in carantina. Vor fi suplimentate masurile de control…

- I-am intrecut pe “instalatorii polonezi”. CE: Romania are cei mai mulți angajați care lucreaza intr-un alt stat membru UE Romania ramane statul membru al UE care trimite in blocul comunitar cele mai multe persoane active, conform raportului anual al mobilitatii fortei de munca in cadrul…

- Comisia Europeana a precizat, joi, ca peste 600 de persoane aflate in China au depus solicitari de repatriere. UE va suporta 75% din costul de repatriere, anunța Janez Lenarcic, comisarul european pentru gestionarea crizelor in cadrul Comisiei Europene.„Comisia Europeana: Peste 600 de cereri…