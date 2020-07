Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada americana de la Sofia s-a plasat luni de partea protestatarilor anticorupție care cer demisia premierului Boiko Borisov și care s-au revarsat pe strazi pentru a cincea noapte la rând, scrie Politico.eu, preluat de Rador.Bulgaria trece acum prin cele mai ample proteste antiguvernamentale…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a dezvaluit planul de a alcatui o comisie guvernamentala pentru a analiza toate aspectele inegalitatii pe baza de rasa din Marea Britanie, potrivit BBC, citat de Rador.Scriind în ziarul The Daily Telegraph, Johnson a afirmat ca nu poate ignora puterea…

- CHIȘINAU, 9 iun – Sputnik. Mulți funcționari ai Bancii Naționale a Moldovei (BNM), banuiți de implicare in ”furtul miliardului”, beneficiaza de serviciile avocaților din contul instituției bancare. Acest privilegiu va fi eliminat in scurt timp, a promis prim-ministrul Ion Chicu. © Sputnik / Miroslav…

- "A. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.114 alin.(2) și art.118 din Codul de procedura penala, art.246 și art.248 din Codul penal din 1969, art.297 alin.(l) din Codul penal și art.132 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a declarat luni ca autoritatile de la Sofia spera sa termine gazoductul Balkan Stream, o prelungire pe teritoriul Bulgariei a conductei rusesti TurkStream, pana la finele acestui an, in pofida intarzierilor provocate de pandemia de coronavirus,

- Fostul jurnalist Cristian Vasilcoiu a postat , duminica, pe pagina personala de Facebook o noua fotografie in care apare premierul Ludovic Orban fara masca de protecție și cu țigara in mana in timpul unei ședințe de guvern. Orban a comis-o din nou! Cum a fost surprins in timpul unei ședințe de guvern?…

- CHIȘINAU, 18 mai - Sputnik. Președintele PDM, Pavel Filip, a venit cu o reacție dupa ce formațiunea pe care o reprezinta a mai pierdut doi membri - pe Ghenadie Verdeș și Vasile Bitca. Acesta a scris ca regreta plecarea colegilor din partid și ca PDM ar fi supus unui atac din afara. ”Regret plecarea…

- CHIȘINAU, 18 mai - Sputnik. Urmand exemplul altor deputați, legislatorul Ghenadie Verdeș a parasit fracțiunea Partidului Democrat și a anunțat ca adera la PRO Moldova. Despre asta a informat fostul democrat și unul dintre inițiatorii grupului parlamentar Sergiu Sirbu pe pagina sa de Facebook. El…