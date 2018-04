Stiri pe aceeasi tema

- Cați bani primesc partidele subvenție de la bugetul de stat, dupa ce au schimbat legea in favoarea lor. PSD a ajuns sa ia de la stat peste 7 milioane de lei, in luna martie a aceastui an, iar PNL, peste 3 milioane de lei. In luna ianuarie a intrat in vigoare o lege data de Parlament, prin care raportarea…

- Economistul Lucian Isar lanseaza un atac extrem de dur la adresa liderului PNL, Ludovic Orban, dupa ce acesta a spus ca nu BNR-ul este de vina pentru creșterea inflației. Isar susține ca Ludovic Orban se comporta ca și cum ar fi un consilier al lui Mugur Isarescu și se lupta pentru bonusul de performanța.Citește…

- Starea de urgenta din Turcia, impusa dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, ar putea fi extinsa si dupa alegerile din 24 iunie, a anuntat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de dpa si Reuters. Citește și: Alexandra Lancranjan, 'procuroarea lui Dragnea', desfiinteaza…

- Premierul Viorica Dancila este in centrul unui nou scandal, dupa ”Festivalul Lalelelor” de la Pitești, asta dupa ce mai mulți copii au fost aduși la defilare prin fața premierului. Organizația Femeilor Liberale o ataca extrem de dur pe Viorica Dancila și arata ca acest mod de a face politica este…

- Actualul președinte al SUA, Donald Trump și-ar fi declarat o avere mai mare pentru a fi inclus in topul Forbes al celor mai bogați oameni din lume, a declarat un jurnalist al celebrei reviste americane Forbes. Inainte de a deveni președinte, Donald Trump a mințit Forbes in legatura cu averea acumulata…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prima Camera sesizata, o propunere legislativa in baza careia exercitarea profesiei de avocat devine compatibila cu activitati si functii didactice in invatamantul superior de orice profil.Potrivit prevederilor actuale, profesia de avocat este compatibila…

- Primaria Municipiului Constanta a transmis catre Monitorul Oficial Programul anual al finantarilor nerambursabile din bugetul propriu pentru activitati nonprofit de interes general pentru anul 2018, in conditiile prevazute de Legea nr. 350 2005. Programul are valoarea totala de 9.970.000 de lei. Sumele…

- Banca Transilvania, cea mai tranzacționata companie in februarie la BVB Valoarea tranzactiilor cu actiuni de pe segmentul principal al Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a crescut cu 67,4%, in primele doua luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la peste 2,558 miliarde lei, reiese…