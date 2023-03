Și-au revenit! Polițiștii locali NU mai amendează bătrânele care vând pătrunjel. Doar atenționări verbale în piețele din Botoșani Și-au revenit! Polițiștii locali NU mai amendeaza batranele care vand patrunjel. Doar atenționari verbale in piețele din Botoșani Polițiștii locali par sa-și revina și nu mai amendeaza batranele care vand patrunjel in piețe. In schimb, aproape 100 de persoane au fost atenționate verbal in ultimele zile de polițiști pentru nerespectarea normelor de conduita din zona piețelor. Intr-un comunicat, polițiștii locali au explicat ca in intervalul 13 – 20 martie, politistii locali din […] Citește Și-au revenit! Polițiștii locali NU mai amendeaza batranele care vand patrunjel. Doar atenționari verbale… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

