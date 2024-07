Stiri pe aceeasi tema

- Doua mari evenimente s-au petrecut saptamana asta. Am caștigat grupa la Europene, dar ne-a spulberat Olanda. Și s-a dat Evaluarea Naționala, eveniment important pentru peste 150.000 de copii și familiile lor. Experți sunt cu milioanele in ambele situații și e bine – imi place cand lumea mai are macar…

- Candidatul PNL pentru functia de primar al comunei Tarcau, Manole-Dan Firtala, a castigat alegerile chiar daca se afla in arest preventiv. Potrivit numaratorii paralele efectuate de social-democrati, edilul a obtinut 583 de voturi, in timp ce principalul contracandidat, social-democratul Iulian Gaina,…

- Doi parinti din Bihor au fost condamnati la patru luni de inchisoare cu suspendare dupa ce si-au retras copiii de la scoala. Decizia este definitiva. Cei doi au refuzat sa-i mai lase pe cei mici sa participe la cursuri pe motiv ca nu sunt de acord cu materia predata. Familia locuiește in comuna Bratca,…

- Proiect inedit al Centrului Scolar de Educatie Incluziva nr. 1 Oradea, unde se amenajeaza o garsoniera in care elevii sa faca periodic curațenie, sa puna haine la spalat și sa așeze masa.

- Curtea de Apel Oradea a pronunțat joi hotararea definitiva in cazul unui cuplu din Bihor acuzat ca și-a retras copiii din sistemul de invațamant de stat pentru a-i educa acasa. Hotararea menține sentința inițiala a Judecatoriei Aleșd, condamnandu-i pe cei doi parinți la patru luni de inchisoare, cu…

- Doi parinti din Bihor au fost condamnati la patru luni de inchisoare cu suspendare dupa ce si-au retras copiii de la scoala. Decizia este definitiva. Cei doi au refuzat sa-i mai lase pe cei mici sa participe la cursuri pe motiv ca nu sunt de acord cu materia predata.

- In țara in care inca se petrec numeroase abuzuri in gradinițe și școli, apare in sfarșit o completare a legii pentru protecția copilului, care interzice pedepsele corporale și umilirea celor mici.

- In urma articolului publicat ieri, in Bistrițeanul.ro, referitor la biscuiții prea negri primiți de un elev in cadrul programului „Laptele și cornul” – prof. Mircea Cristian Nicula, șeful Inspectoratului Școlar BN, a discutat azi problema cu directorii școlilor din județ. O mamica sin Bistrița s-a plans…