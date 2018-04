Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi conducatori auto din judetul Constanta au fost depistati in trafic de politisti fie sub influenta alcoolului, fie fara a poseda permis de conducere. Potrivit IPJ Constanta, la data de 07.04.2018, in jurul orelor 22.00, un conducator auto, in varsta de 59 de ani, a condus auto marca Tico, pe…

- Un seism cu magnitudinea ML3.1 a fost inregistrat in judetul Buzau, in aceasta a treia noapte de Paste, la ora 03.14, in judetul Buzau.Potrivit Centrului Seismologic Euro Mediteranean cutremurul a fost localizat la coordonatele 45.47 N ; 26.26 E, la 116 km N de Bucuresti, 55 km E de Brasov, si 7 km…

- Un bebeluș din Constanta a murit din cauza rujeolei. Copilul de noua luni era nevaccinat. Peste 200 de noi cazuri de imbolnavire s-au inregistrat in ultima saptamana Astfel ca, cel de-al 46-lea deces din cauza rujeolei a fost confirmat la un copil in varsta de noua luni, din Constanta, care nu era vaccinat.…

- CFR Calatori a anunțat ca, de Paste, capacitatea de transport va fi adaptata in functie de dinamica traficului de pasageri, in special, la trenurile catre cele mai cerute destinatii: Brasov, Sibiu, Cluj, Constanta, Iasi, Satu Mare, Timisoara si Vatra Dornei. Sambata, duminica si luni peste o suta de…

- Pana mai ieri, am trait cu impresia ca vestitul Iepuras ce vine doar la copiii cuminti nu este decat o inventie de marketing, la fel ca multe altele de acest gen imprumutate de peste ocean. Si totusi, la finalul unui recent interviu pe care l ati putut citi la inceputul acestei saptamani, parintele…

- Asa cum au facut o si in perioada saratorilor de Craciun, ADER Constanta va aduce zambetul pe buze copiilor si batranilor, care locuiesc in centrele DGASPC Constanta.Dorinela Irimia, presedinte ADER Constanta, ne a dezvaluit ca darurile vor ajunge la copiii din centrele de plasament din subordinea DGASPC…

- JURNAL ARADEAN. Camera de Comerț din Arad are o activitate intensa, in mai multe domenii, nu doar in zona mediului de afaceri aradean. Cu toate acestea, cu ce anume ajuta CCIA Arad firmele aradene, sunt mulți furnizori privați pe piața care ofera servicii asemanatoare unei camere de comerț? GHEORGHE…

- La data de 30 ianuarie a.c., politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta si cei ai Directiei Operatiuni Speciale au organizat o actiune de prindere a flagrant a patru barbati, cu varste cuprinse intre 23 si 55 de ani, din municipiul Constanta, banuiti de…