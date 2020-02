Stiri pe aceeasi tema

- ”Condițiile de ședere pentru cetațenii romani raman neschimbate pentru toți cei care vor sa traiasca, sa munceasca in Marea Britanie”, a declarat ambasadorul Romaniei la Londra, Dan Mihalache, intr-un mesaj transmis vineri."Nu exista motive de ingrijorare in ceea ce privește dreptul la libera…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma intr-o declaratie de presa cu privire la retragerea Marii Britanii din UE ca Romania isi exprima speranta ca Regatul Unit va ramane un partener apropiat si un aliat de incredere, punctand si ca dupa Brexit cetatenii romani vor putea sa isi exercite neingradit drepturile…

- Ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache, a transmis un mesaj romanilor care traiesc in UK, in contextul in care astazi este ultima zi a Regatului Unit in Uniunea Europeana. Ambasadorul spune ca romanii nu au niciun motiv de ingrijorare: pana la sfarsitul anului, se poate calatori in…

- Reacția președintelui Iohannis, dupa alegerile din Marea Britanie: “Rezultatul este foarte bun pentru romanii care locuiesc acolo” Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca rezultatul alegerilor parlamentare din Marea Britanie este "foarte bun" pentru romanii care locuiesc acolo,…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat ca i-a criticat pe cei care, intr-o limba straina, isi critica propria tara, atunci cand a spus ca unii tin mai putin la aceasta tara. Ea a spus ca-i apreciaza pe cei care vorbesc limbi straine, fiind ”o resursa valoroasa pentru poporul roman”, anunța…