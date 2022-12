Stiri pe aceeasi tema

- Intreaga scena a avut loc intr-un bar din comuna Telciu, iar camerele de supraveghere au surprins bataia. Mai mulți barbați cu varste cuprinse intre 18 și 55 de ani au inceput sa se loveasca reciproc, iar unii dintre ei erau inarmați cu bate.Scandalul a fost surprins și de martori care au sunat imediat…

- O adevarata bataie ca-n Vestul Salbatic s-a dat intr-un bar din Bistrița Nasaud. Mai mulți barbați s-au lovit cu bate, scaune și cu tot ce le-a picat in mana. Poliția a reținut 10 persoane implicate in scandal.

- 10 batauși dintr-un bar din Telciu care și-au carat pumni și scaune in data de 27 Noiembrie au fost reținuți de polițiști. S-a deschis și un dosar penal. Bataușii cu varste curprinse intre 18 și 55 de ani, din Telciu și Parva, sunt cercetați de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale…

- In comuna poloneza Przewodow, localnicii sunt speriați și confuzi, transmit corespondenții site-urilor Onet și Fakt. Unii vorbesc despre doua explozii. Situata la granița cu Ucraina, comuna Przewodow are ceva mai mult de 400 de locuitori. Aici, marți, in jurul pranzului, explozia unei rachete a omorat…

- Politia indiana a arestat luni noua suspecti in dosarul prabusirii unui pod la Morbi - incident in care si-au pierdut viata duminica cel putin 137 de oameni, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un tigru supranumit "mancatorul de oameni din Champaran", care a omorat cel putin noua persoane, a fost ucis de politia indiana in urma unei operatiuni la care au participat 200 de persoane, au anuntat duminica autoritatile.

- Ca un episod de grandoare desfașurat la Londra, inmormantarea Reginei Elisabeta a adus mii de oameni obișnuiți in parcuri, pub-uri sau oriunde au putut urmari sarbatoarea naționala pe ecranele de televiziune. Influența evenimentului nu a putut fi subestimata, pentru suporteri sau critici.Pe masura ce…

- Un vasluian a provocat un scandal de proporții cand s-a intors acasa beat, iar concubina lui a chemat Poliția. Ca sa nu fie arestat, a dat drumul in curte la patru caini și s-a inarmat cu o furca.