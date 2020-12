Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza crizei generata de pandemia de coronavirus, multi romani din strainatate au luat hotararea de a reveni in tara cu toata familia. Copiii care au studiat in scoli din vestul Europei sunt inscrisi acum in scolile din Romania. Revenirea lor in sistemul romanesc de invatamant nu este deloc usoara,…

- Cu toate ca aceasta campanie se deruleaza de multa vreme, Asociația Blondie nu a reușit sa strânga banii necesari achiziției unui avion dotat pentru transportul copiilor bolnavi în strainatate, unde pot beneficia de operații complicate sau tratamente…

- Mai mulți copii s-au alaturat inițiativei Asociației ”Blondie” de a achiziționa prima ambulanța aeriana din Romania. Cei mici strang bani din vanzarea de limonada, fursercuri și iși doneaza banii de la Zana Maseluța. Gestul impresionant al copiilor din Romania. Imediat dupa izbuncnirea pandemiei Asociatia…

- Situație incredibila in Catalonia, cu Barcelona in prim-plan: clubul a calculat eronat impozitele pe care trebuia sa le plateasca pentru Neymar și a achitat o suma in exces! Barcelona și Neymar trec printr-o noua disputa legala. ...

- Banii, aproximativ 150 de euro stranși in monezi de-a lungul anilor, vor ajunge la victimele inundațiilor provocate de furtuna Alex. Pentru gestul sau, romanul a primit adapost si un loc de munca din partea primariei din Nisa. Citeste si: Marius Tuca si-a izolat cainele, in timp ce el avea…

- Potrivit unui proiect adoptat recent de Parlament, companiile vor putea suporta cheltuielile cu plata taxelor pentru copiii de pana la sase ani ai angajaților, in limita a 1.500 de lei pe luna. Banii achitati se scad apoi din impozitul datorat statului. Cu alte cuvinte firmele nu pierd nimic iar parintii…

- Autoritatile olandeze au anuntat marti ca va fi legalizata eutanasia pentru copiii bolnavi in faza terminala cu varste de la 1 an la 12 ani, potrivit nltimes.nl . Ministrul olandez al sanatatii, Hugo de Jonge, a declarat ca va elabora o reglementare asupra acestui subiect, bazandu-se pe un studiu realizat…

- Nu este deloc ieftin sa scoti bani de la ATM-uri din strainatate, chiar daca acestea fac parte din grupul bancii de la care ai tu cardul. Din acest motiv, nici bancile nu prea iti recomanda sa apelezi la aceasta solutie, decat daca nu ai o alta varianta. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii…