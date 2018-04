Stiri pe aceeasi tema

- In aceeasi sedinta, Ovidiu Iane si-a prezentat demisia din functia de presedinte al organizatiei PSD Diaspora. In ceea ce priveste retragerea sprijinului politic pentru Catalin Radulescu, in CExN a fost validata decizia organizatiei judetene PSD Arges prin care i s-a retras sprijinul politic acestuia.…

- Liviu Dragnea anunța "un miting pentru susținerea familiei tradiționale" PSD va organiza, luna viitoare, un miting de amploare în Bucuresti, a anunțat presedintele formațiunii, Liviu Dragnea, la finalul Comitetului Executiv Național. Potrivit liderului PSD, prin acest miting, spcial-democrații…

- Partidul Social Democrat (PSD) i-a retras, luni, sprijinul politic deputatului Catalin Radulescu, a anuntat liderul social-democratilor, Liviu Dragnea.Potrivit acestuia, Comitetul Executiv al PSD a validat decizia organizatiei judetene PSD Arges prin care i s-a retras sprijinul politic…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni, dupa ședința CEx, ca Ovidiu Iane și Adrian Dobre și-au dat demisiile din funcțiile pe care le aveau in PSD. De asemenea, Liviu Dragnea a anunțat retragerea sprijinului politic pentru Catalin Radulescu.„De asemenea, astazi am adoptat și unele masuri…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va prezenta, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD de luni, primul bilant al Guvernului, potrivit unui anunt al liderului partidului, Liviu Dragnea. Sedinta va avea loc la Parlament, de la ora 11.00

- Bucuresti, 11 apr /Agerpres/ - Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat miercuri, la Antena 3, ca relatia sa cu presedintele social democrat, Liviu Dragnea, este foarte buna si ca in cazul in care ii va sugera cineva sa preia conducerea PSD, va anunta acest lucru in mod public. "Il cunosc…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea nu mai vrea sa fie reconfirmat in funcție, la Congres. ”Parerea generala a fost ca nu e nevoie de asta”, a spus acesta, la finalul ședinței Comitetului Executiv Național de luni. Intre timp, majoritatea organizațiilor județene au transmis rezoluții de susținere pentru…

- Dancila, semnal de susținere pentru Dragnea: Intotdeauna presedintele partidului a candidat pentru presedintia Romaniei, a spus premierul, intr-o emisiune la Romania TV. Aceasta spune ca este nevoie de o dezbatere in interiorul partidului, privind alegerile de la sfarșitul lui 2019, dar precizeaza ca…