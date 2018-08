Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane s-au rasturnat cu barca in Golful Musura din Dunare, fiind la un pas de inec. Noroc cu politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina,care au intervenit imediat pentru salvarea acestora, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF), scrie...

- Șase suceveni care s-au nascut in anul Marii Uniri au fost felicitați de prefectul județului Suceava, Mirela Adomnicai, precum și de șefii structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Inspectoratul de Poliție al Județului Suceava, Inspectoratul Județean de Jandarmi Suceava,…

- Un tanar in varsta de 23 de ani din Suceava care a lovit cu masina un politist de frontiera, dupa care a incendiat mașina in care era, a fost reținut. In mașina tanarului au fost gasite mai multe pachete cu țigari, incendiate și acestea, informeaza Mrediafax.Vineri seara, un echipaj al Poliției…

- Lucratorii Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Sighetu Marmatiei au confiscat in urma unor actiuni aproape 80.000 de pachete de tigari si alte bunuri in valoare totala de 850.000 de lei, mai multe persoane fiind suspectate de contrabanda, potrivit unui comunicat de presa al institutiei…

- Tirurile care asteapta miercuri seara trecerea granitei prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiu-Ruse, Bulgaria, formeaza o coada de peste opt kilometri pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu, soferii nervosi claxoneaza iar circulatia este dirijata de echipaje de politie rutiera. Potrivit site-ului Politiei…

- Bunuri susceptibile a fi contrafacute, in valoare de peste 200.000 de lei, au fost confiscate de politistii de frontiera de la patru cetateni, doi turci, un bulgar si un roman, ce incercau sa le introduca ilegal in tara cu autocarul, se arata intr-un comunicat de presa transmis joi de Inspectoratul…

- Circulatia rutiera pe podul Calafat-Vidin va fi intrerupta joi, pe ambele sensuri de mers, pentru efectuarea unor lucrari de intretinere si reparatii, a informat Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Societatea comuna romano-bulgara “Danube Bridge Vidin Calafat ad Bulgaria”, care ...

- Un avocat a ajuns în vizorul ofițerilor și procurorilor anticorupție, dupa ce ar fi primit 3000 de euro de la un barbat pentru a-i soluționa cazul. Aparatorul a fost escortat la CNA pentru a fi audiat în dupa-amiaza zilei de ieri. Acesta este banuit de trafic de influența. Potrivit…