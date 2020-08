Și-ar trimite Raed Arafat copilul la școală? Ce spune oficialul din Guvern despre măsurile din școli Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), Raed Arafat, susține ca, daca ar avea copil, l-ar trimite la școala din toamna numai daca ar ști ca exista masuri clare care vor proteja elevul. Totodata, oficialul din MAI a explicat și masurile care ar putea fi luate odata cu inceperea anului școlar. In funcție de riscuri, cursurile se vor ține fie cu elevii in școala, fie cu elevii imparțiți intre școala și mediul online, susține Arafat, precizand ca vor mai exista situații in care școlile se pot inchide, in cazul in care apare un numar de cazuri de coronavirus. „E o regula care e pusa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

