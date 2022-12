Un tanar a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 8 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, dupa ce și-ar fi omorat consateanul cu un ciocan. Potrivit actului de invinuire, tanarul este acuzat ca, la pe 5 iunie, in timp ce se afla intr-un sat din raionul Telenești, la consateanul sau in ospeție, in urma unui conflict spontan aparut, fiind in stare de ebrietate, i-a aplicat victimei, care statea la masa din ograda, doua lovituri cu un baros in regiunea capului, cauzandu-i potrivit raportului de expertiza judiciara medico-legala, vatamari corporale, in urma carora victima…