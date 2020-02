Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul care aduce vaccinul anti-HPV in 78 dintre cele mai sarace țari ale lumii ar putea ajuta la prevenirea a peste 74 de milioane de cazuri de cancer de col uterin. Peste 74 de milioane de cazuri de cancer de col uterin și 62 de milioane de decese ar putea fi evitate in urmatorii 100... Read More…

- Rudel Obreja, 54 de ani, fostul președinte al Federației Romane de Box, a facut dezvaluiri incendiare, miercuri, in emisiunea "Prietenii lui Ovidiu", moderata de Ovidiu Ioanițoaia. Acesta a discutat despre probleme cu AIBA, motivele pentru care a plecat din fruntea Federației și spune cu ce se ocupa…

- Mai multi elevi ai Liceului Teoretic Sanitar, ajutati si sustinuti de profesori, au organizat campania "Donand daruim o sansa la viata", actiune care a luat startul in 2019 si va continua si in zilele urmatoare. In prima zi de campanie, zece elevi au mers la Centrul de Trasfuzii Sanguine Bistrita pentru…

- Militari din Batalionul 136 Geniu „Apulum” din Alba Iulia au participat in zilele de 11 și 13 decembrie, in cadrul Centrului de Transfuzie Sanguina Alba Iulia, la o campanie voluntara pentru donare de sange, cu scopul de a-i ajuta pe semenii aflați in suferința. Geniștii albaiulieni au conștientizat…

- Dupa trei ani in care s-au incontrat pe tema Brexitului, britanicii au gasit un subiect consensual pentru alegerile legislative, mergand la urne joi impreuna cu animalele lor de companie - caini, pisici si chiar cai, relateaza AFP. Primul ministru Boris Johnson a deschis ''balul''…

- Astazi, 2 decembrie, un tanar absolvent al Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” Boldești, sg. maj. Szuiogan George Florentin s-a alaturat echipei ISU Satu Mare, iar inceputul carierei sale a fost cu adevarat emoționant. Dupa primirea gradelor militare și depunerea…

- Grija fața de un animal de companie nu se rezuma doar la a ii oferi un adapost, hrana și apa, ci implica mult mai multe activitați in scopul ingrijirii și prevenirii anumitor afecțiuni ale patrupedului. In acest sens, o adevarata provocare o reprezinta gasirea unui cabinet veterinar potrivit nevoilor…

- Lipsa donatorilor și renunțarea unui numar mare de specialiști la activitațile de prelevare și transplant sunt principalele probleme care trebuie rezolvate in acest domeniu, a subliniat ministrul Victor Costache, prezent la cea de-a IX-a Reuniune a coordonatorilor de transplant. In cadrul Conferinței…