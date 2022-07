Și americanii recunosc: școala online, ideea proastă care refuză să moară Școala online a bulversat complet sistemele de invațamant in intreaga lume – nu numai intr-o țara vulnerabila ca Romania, unde exista zeci de mii de copii fara acces la internet și calculatoare, ci și in Statele Unite. Aproape toate cele mai mari 20 de districte școlare din SUA vor oferi opțiuni de școlarizare online in […] The post Și americanii recunosc: școala online, ideea proasta care refuza sa moara first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a criticat, marți seara la Romania TV, acțiunile ministrului Energiei, dar și pe cele ale Guvernului, in privința reducerii consumului de gaze in iarna care urmeaza. Tudose a spus ca in opinia sa, unii romani vor muri de frig, iar alții pentru ca nu vor mai avea bani…

- Statele Unite vor avea 5.000 de militari in Romania, ca parte a planului de descurajare la adresa Rusiei, a anunțat, miercuri, președintele american Joe Biden, inainte de a incepe summitul NATO de la Madrid. Statele Unite urmeaza sa-si consolideze pozitionarea militara in Europa, pentru ca NATO sa poata…

- In ziua in care Institutul Național de Statistica a anunțat rata inflației din Romania pentru luna mai, și in SUA a fost comunicata rata inflației pentru americani. Inflatia a continuat sa creasca in Statele Unite, ajungand in luna mai la 8,6%, cel mai inalt nivel din ultimii peste 40 de ani, informeaza…

- Sistemul de educație din Romania este neschimbat de peste 70 de ani și nu ține cont de evoluția societații și a nevoilor copiilor din ziua de astazi, este de parere Ovidiu Atanasiu, fondatorul AmSchool și Success Academy. El ne-a vorbit intr-un interviu despre soluțiile pe care copiii le au astazi pentru…

- 19 copii si doi adulti au fost ucisi intr-un atac armat comis de un tanar, care la randul sau a fost ucis, la o scoala din Texas, Statele Unite ale Americii. Un adolescent in varsta de 18 ani a intrat intr-o școala primara din Texas inarmat cu doua puști și a deschis focul asupra copiilor. […] The post…

- In vara anului 2021, platforma Novakid intra pe piața din Romania, inovand in profunzime invațamantul digital autohton. La 12 luni diferența, platforma care promoveaza engleza ca a doua limba vorbita anunța rezultatele pentru perioada iunie 2021 - mai 2022.La www.novakid.ro, peste 2.000 de…

- Iulia Vantur a anunțat care e proiectul mareț la care lucreaza acum. Pentru playtech.ro , vedeta a dezvaluit ca personajul principal al acestuia e Salman Khan, barbatul celebru la Bollywood cu care ea se iubește de ani de zile. Iulia Vantur e stabilita de mulți ani in India. A reușit sa aiba o cariera…

- O instanta din Romania si una din Statele Unite au stabilit ca o fetita de 2 ani si 7 luni sa locuiasca cu mama ei in Romania. Tatal copilului sustine ca o declaratie pe care a dat-o la notar a fost folosita impotriva lui in justitie. Intre timp, procurorii l-au trimis in judecata pentru nerespectarea…