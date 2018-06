Stiri pe aceeasi tema

- Fiica fostului senator de Brasov Sebastian Grapa a fost batuta de un barbat in varsta de aproximativ 60 de ani. S-a intamplat in parcul de langa Casa Armatei in Centrul Brasovului. Fata s-a ales cu mana rupta, iar Politia a inceput o ancheta in acest caz. Fostul senator Sebastian Grapa a…

- ~i-a vEzut fiica xi ginerele ultima oarE in viatE in live-ul xoferului care a condus spre moarte un microbuz intreg. Cristina Biro este mama uneia dintre victimele tragicului accident care a avut loc, miercuri seara, in Ungaria.

- In urma cu doua zile, America a fost ingrozita de un nou atac armat. Agresorul, in varsta de doar 17 ani, și-a impușcat mortal zece colegi de la liceul din Santa Fe, Texas. Adolescentul a declarat poliției ca i-a cruțat pe unii dintre cei care i-au ieșit in cale pentru a avea cine sa-i…

- Sentița prea blanda pentru un un barbat in varsta de 39 de ani, din Taraclia, care a fost condamnat la șase ani de inchisoare dupa ce și-a violat in repetate randuri fiica vitrega in varsta de 15 ani. Procurorii anunța ca o vor contesta, insistand pe condamnarea inculpatului la 25 de ani de detentie.

- Actrița Adriana Trandafir a ales ca la Gala premiilor Gopo sa vina insoțita de fiica sa, Maria Speranța, o adolescenta in varsta de 17 ani. Cu cațiva centrimetri mai inata decit celebra ei mama, dar cu un chip ”bucațica-rupta”, dupa cum au remarcat toi cei prezenți la eveniment. Adriana și fiica ei…