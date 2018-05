Și-a văzut moartea cu ochii. O familie a scăpat ca prin minune de atacul unor gheparzi O familie de francezi a plecat sa viziteze o gradina zoologica din Olanda, insa aventura lor s-a transformat in coșmar. Turiștii nu au respectat masurile de securitate impuse de angajați și și-au riscat viața. Aceștia au coborat din mașina, lucru care era interzis, pentru a admira mai de aproape animalele salbatice. Au fost la un pas sa devina prada gheparzilor de la gradina zoologica. Norocul lor a fost ca nu au mers prea departe și au avut timp sa ajunga rapid la mașina. Intregul incident a fost filmat de o camera de supraveghere montata in interiorul… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

