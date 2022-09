Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul a avut loc sambata, in jurul orei 16:30, in zona CET din Constanța. Cei doi au inceput sa se certe intr-un autobuz, iar dupa ce au coborat tanarul de 21 de ani l-a impins pe varstnic in strada unde a fost lovit in plin de un autoturism. Transportata la spital, victima a decedat, relateaza…

- Moment de-a dreptul șocant surprins de camerele de supraveghere. Un barbat a fost aruncat direct in fața unui autobuz care se afla in mers. Deși tarat și prins sub roți, Guilherme Ramos Camargo, 21 de ani, a supraviețuit in mod miraculos atacului.A stat 32 de zile in spital, din care 27 la terapie intensiva.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat bombardarea unei inchisori in care au fost ucise peste 50 de persoane drept „crima de razboi deliberata a Rusiei”, dupa ce Moscova a invinuit fortele ucrainene de acest atac. Atacul asupra inchisorii Olenivka, unde se aflau prizonieri de razboi ucraineni,…

- Doi tineri, de 20 și, respectiv 25 de ani, originari din municipiul Balți, sunt cercetați penal dupa ce au sustras o geanta cu bani lasata fara supraveghere la terasa unei benzinarii. Victima, un tanar de 25 de ani, și-a uitat geanta in care avea 11.500 lire sterline, pe un scaun de la terasa. Astfel,…

- Doi tineri din Balți, de 20 și, respectiv 25 de ani, sunt cercetați penal dupa ce au sustras o geanta cu bani lasata fara supraveghere la terasa unei benzinarii. Victima, un tanar de 25 de ani, și-a uitat geanta in care avea 11.

- O femeie alba in varsta de 57 de ani a fost atacata intr-un autobuz, in New york, in timpul unei dispute cu trei femei de culoare, care au lovit-o in cap cu un „obiect necunoscut care provoaca sangerare”, dupa ce au declarat ca „urasc oamenii albi”, potrivit Daily Mail. Incidentul a avut loc sambata…

- Scos din familie dupa ce a fost batut cu brutalitate de mama sa, in 2019, un baiat de 13 ani și frații lui au fost reintegrați de Protecția Copilului Vaslui, care a apreciat ca mediul familial nu mai reprezinta un pericol pentru ei. Saptamana trecuta, copilul a fost gasit pe un camp, plin de vanatai,…

- Un grup de elevi de școala generala au devenit salvatorii unei femei din Baia Mare, dupa ce aceasta a fost atacata de un hoț pe strada, in miezul zilei. Copiii erau la o terasa cand au observat ca un barbat a bruscat-o pe femeie și a incercat sa ii smulga geanta, informeaza EMM.ro . Adolescenții au…