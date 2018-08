Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia s-a petrecut in cartierul Kuncz din oras, un cartier plin de romi. Scandalul a pornit din fața unui bar. Din primele informații, tanarul șofer nu are nici macar permis de conducere. Dupa ce s-a certat in fața localului, s-a dus sa ia o mașina sa incerce sa fuga, dar nu se știe inca…

- Accident mortal in comuna Corii Mari, din județul Dambovița. O fetița de 6 ani, lasata nesupravegheata a sarit in fața Post-ul CORBII MARI: O fetița a murit lovita de o mașina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Accidentul s-a produs pe drumul judetean DJ 253 din localitatea galateana Viile, dupa ce o femeie de 38 de ani, care conducea un autorism, a pierdut controlul volanului. "Este vorba despre un accident produs in localitatea Viile, unde o conducatoare auto a pierdut controlul volanului, din…

- O fetița de 6 de ani a murit, iar mama sa, in varsta de 38 de ani, a fost ranita grav si transportata cu elicopterul SMURD la spital, dupa ce, joi, au fost lovite de o mașina. Cele doua se deplasau pe marginea unui drum din localitatea galateana Viile, cand au fost izbite de o masina condusa de o femeie…

- Miercuri dupa-masa, o fetita de 9 ani a fost lovita de o masina in comuna Rodna. Aceasta desena cu creta pe carosabil si nu a apucat sa se fereasca de masina, precum prietenii care o insoteau. Fetita a ajuns la spital, norocul sau fiind faptul ca soferul nu avea viteza prea mare.

- O tanara de 19 ani a murit pe loc, iar prietenul ei a ajuns in stare grava la spital, dupa ce masina lor a fost izbita de un autocar si un TIR. In accident au fost implicate o masina inmatriculata in Suceava doua autovehicule din Ucraina, circumstantele in care s-a produs nefericitul eveniment nefiind…

- O tanara de 18 ani a murit, marti seara, intr-un accident petrecut pe DN 2, intre localitatile Siret si Balcauti, judetul Suceava, dupa ce prietenul ei, un tanar de 19 ani, a lovit din spate un autocar, apoi a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrasens, unde a lovit un TIR.

- O fetita de un an, din localitatea Mija, judetul Dambovita, a murit, marti seara, dupa ce a fost lovita de o masina condusa chiar de nasul ei. Barbatul incerca sa efectueze manevra de mers inapoi, transmite corespondentul MEDIAFAX.