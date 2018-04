Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de patru luni de la triplul asasinat din localitatea Apa, județul Satu Mare, suspectul principal a ajuns din celula direct pe mainile medicilor. In varsta de 33 de ani, starea lui Razvan Rentea s-a inrautațit, dupa ce a refuzat sa mai consume alimente solide, in urma cu doua saptamani. Considerat…

- Caz șocant la Argeș, unde un barbat și-a ucis soția, apoi i-a dat foc și a fugit cu copilul in varsta de trei ani. Dupa ce a comis fapta, Doru Stoianof a intrat in live pe Facebook, unde s-a laudat cu cele facute.

- Suceveanul care si-a ucis sotia si cei doi copii intr-un apartament din Brasov, acolo unde locuiau de mai multa vreme, nu regreta nimic din ceea ce a facut. Mai mult, Florin Mircea Buliga spune ca le-a facut un bine celor trei suflete rapuse si ca dupa ce i-a injunghiat a luat legatura telepatic cu…

- Potrivit celor mai noi informații, criminalul care a luat viața copiilor și mamei acestora se numește Florin Mircea Buliga. El era administratorul unei firme din Brașov, conform B1. Știre in curs de actualizare. The post Crima in Brasov: si-a ucis sotia si copiii! S-a aflat cine este criminalul appeared…

- Este doliu in lumea muzicii populare! Cristina Fulgusin Mateias a murit s-a stins din viata la varsta de 51 de ani. Indragita artista s-a stins din viața din cauza unei gripe. Familia și apropiații ei nu-și pot reveni din șoc, mai ales ca nimeni nu se aștepta la așa ceva. Potrivit rudelor, cantareața…

- Barul din Satu Mare, unde barmanisa de 43 de ani a fost ucisa cu sage rece pare a fi blestemat. In 2007, o alta barmanita a fost ucisa de catre paznicul localului. Ancheta in cazul crimei care s-a petrecut in urma cu cateva zile se apropie de final. Criminalul a fost identificat cu ajutorul…

- Este o liniște apasatoare in lumea buna din Suceava! Soția unui om de afaceri cunoscut și-a pus capat zilelor, dupa ce nu a mai suportat sa traiasca un teribil coșmar. Soțul femeii avea o amanta, pe care a implicat-o atat in afacerea sa, dar și in familie. Cedand in fața umilințelor de care a avut […]…