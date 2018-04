Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 18 ani este acuzat ca si-a ucis iubita cu mai multe lovituri de cutit si a ingropat-o apoi intr-o padure din apropiere de Ramnicu Valcea. Crima oribila ar fi avut loc in urma cu aproximativ doua saptamani, insa cadavrul tinerei a fost descoperit in acesta dimineața de autoritați.…

- Florin Buliga, autorul triplului asasinat din Brașov le-a facut polițiștilor o marturisire șocanta. Barbatul le-a spus oamenilor legii ca este o greșeala faptul ca se afla in arest și ca, in aceasta perioada trebuie sa mearga la biserica, pentru a se purifica. Mai mult, a solicitat un meniu de post…

- Detalii șocante ies la iveala despre tripla crima de la Brașov. Florin Mircea Buliga și-a injunghiat mortal soția și cei doi copii, luni noapte, iar marți s-a predat polițiștilor. Anchetatorii au refacut filmul tragediei din apartamentul din Brașov. Florin Mircea Buliga a avut un comportament normal…

- Un barbat de 43 de ani din Brasov s-a prezentat marti la Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Brasov, pentru a anunta ca si-a ucis sotia si cei doi copii. Afirmatiile s-au dovedit reale, iar in prezent barbatul se afla in custodia politistilor.

- Potrivit martorilor, suspectul ar fi cumparat un pachet de țigari, insa nu a dorit sa plateasca intrand in conflict cu membrii serviciului de securitate al magazinului."Am simțit o explozie. Credeam ca a explodat o roata. M-am apropiat la magazin și am vazut doi oameni pe jos. Angajații…

- Mai multe percheziții domiciliare au fost efectuate de procurorii DIICOT in cazul tanarului din Pitești lasat sa moara pe trotuarul din fața blocului in care locuia. Un dosar de ucidere din culpa și operațiuni comerciale cu substanțe susceptibile de a avea efect psihoactiv a fost deschis in aceasta…

- O angajata a Spitalului Municipal din Hunedoara a fost agresata in instituție de un recidivist eliberat di inchisoare in 2017, acolo unde fusese incarcerat pentru viol si talharie. O angajata a Spitalului Municipal din Hunedoara a fost agresata de un barbat in timp ce se afla in vestiarul unitatii medicale,…

- Aseraa, in jurul orei 22.00 un tanar de 24 de ani si-a lovit cu cutitul in piept prietenul de 31 de ani, dupa ce au baut impreuna. Totul s-a intamplat in casa agresorului din zona Narciselor, pe fondul consumului excesiv de alcool. Victima este internata la Spitalul Judetean din Targu Jiu, cu plaga…