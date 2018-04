Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 2 aprilie, in jurul orei 22:30, Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca intr-un imobil de pe strada Mehedinti, din Cluj-Napoca, a fost gasita decedata o femeie de 58 de ani. Politistii s-au deplasat la fata locului pentru a cerceta imprejurarile in care a survenit decesul femeii. In imobil…

- Un roman in varsta de 20 de ani a fost injunghiat mortal intr-un centru comercial Stratford Centre din estul Londrei. Potrivit martorilor, tanarul a incercat sa iși ajute un prieten care a fost atacat. Beniamin Pieknyi, un roman de 20 de ani, din Valea Jiului, a fost injunghiat mortal la centrul comercial…

- Dupa mult suspans, Laura Dinca a rupt tacerea in aceasta seara. Iubita lui Cristian Boureanu a vorbit despre presupusa sarcina in cadrul unei emisiuni tv. In cadrul interviului, frumosul model a facut marturisiri din intimitatea cuplului. La cateva zile dupa ce au aparut imagini cu ei intr-un magazin…

- Scene de filme s-au petrecut asta-noapte, la intrarea in comuna Codaesti, unde masina unui echipaj de Politie a fost lovita intentionat de un vehicul condus de un tanar beat crita. Politistii a caror masina, un VW Polo, a fost lovita, intervenise in ajutorul unui alt echipaj de Politie, care urmarea…

- Un roman in varsta de 52 de ani este acuzat de politistii italieni ca si-a omorat concubina. Femeia, tot romanca, in varsta de 38 de ani, lucra ca ingrijitoare. Individul a vrut sa-si mascheze crima intr-un accident, dar carabinierii au descoperit imediat adevarul!

- Lee Webb lucre ca barman in Țara Galilor și iși dorea foarte mult un copil și a aflat ca iubita sa este insarcinata. Cu toate acestea, tanara l-a inșelat, iar copilul nu era al lui. „Stiu ca existau neintelegeri intre cei doi. Iubita lui suferea de anxietate, iar el incerca sa o ajute.…

- Un octogenar din municipiu si-a pus capat zilelor din cauza singuratatii. Barbatul s-a aruncat in fata unui tren, in Gara din Targu Jiu. Acesta locuia singur, deoarece in urma cu mult timp sotia divortase de el. Din spusele cunoscutilor, pensionarul avea o relatie stransa atat cu fosta sotia cat…

- Desparțirea de iubita l-a impins pe un tanar de 29 de ani sa iși puna capat zilelor. Tanarul a fost gasit spanzurat luni seara, in padurea de langa comuna Cristian. Potrivit brasovtv.com, inainte de a recurge la gestul extrem, tanarul a avut o discutie cu mama lui, careia i-a marturisit ca tocmai l-a…