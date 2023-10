Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant la Ungheni. Un barbat de 37 de ani și-a ucis in bataie concubina, apoi a ascuns cadavrul femeii intr-o canapea și l-a ținut patru zile. Ulterior, suspectul a fost reținut de oamenii legii.

- Ilia Kuțenko, tanarul care și-a ucis iubita de 15 ani, Svetlana Ditkovskaia, apoi a ascuns-o intr-o cladire parasita, a fost adus astazi in fața magistraților, scrie pres a din stanga Nistrului.

- Procurorii bucureșteni care il ancheteaza pe barbatul acuzat ca și-a ucis fiica vitrega, iar apoi i-a ascuns trupul in lada de la pat, au o noua pista legata de motivul care a condus la crima care a ingrozit toata țara. In același timp, ucigașul ar fi avut și unele reacții necontrolate in timpul interogatoriului.

- Caz șocant in Cluj! Trupul neinsuflețit al unei femei a fost gasit intr-o locuința. Potrivit primelor informații, cadavrul prezenta urme de violența. Oamenii legii au fost sesizați de un barbat in varsta de 74 de ani ca intr-o locuința se afla o persoana decedata.

- Avocatul Adrian Cuculis spune ca Marcel Serbuc, acuzat de uciderea unei fete de 12 ani, pe care a ascuns-o in canapea, si-a recunoscut crima. Potrivit avocatului, acesta a marturisit ca fata l-a lovit iar el a ripostat, a lovit-o peste fata, apoi s-a dezechilibrat si s-a lovit de cada. Pentru ca a inceput…

- O crima cu adevarat șocanta a fost comisa de catre Dr. Krystal Cascetta, oncolog la Spitalul Mount Sinai. Femeia și-a impușcat bebelușul și apoi s-a sinucis in locuința lor din Somers, un oraș situat la aproximativ 80 de kilometri de New York, informeaza Mediafax.Nu este clar ce varsta avea copilul.…

- Cadavrul unei tinere a fost descoperit, duminica dimineata, intr-un parc de pe raza municipiului Mangalia. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, Olimpia Ceara, cadavrul, a carui identitate nu a fost inca stabilita, prezenta urme de violenta. „Politistii…