Stiri pe aceeasi tema

- O femeie și-a pierdut viața dupa ce a fost stropita cu acid sulfuric de inalta rezistența. Ea a urlat de durere și dupa cateva zile și-a dat ultima suflare. Joanne Rand a fost sa viziteze mormantul fiicei sale, iar langa ea doi barbați se aflau intr-o disputa. Femeia se așezase pe o…

- Mii de timișoreni au venit sa ia lumina de la Catedrala Mitropolitana, numarul celor prezenți fiind insa mai mic ca in alți ani. Mitropolitul Banatului, IPS Ioan Selejan, a oficiat o parte din slujba de Inviere de pe treptele bisericii. ”Bucurați-va astazi in famiile dumneavoastra. Duceți-le de aici…

- Un jucator al lui PSG are mari probleme in viața personala. Fosta sa iubita și mama unuia dintre cei trei copii ai sai aduce acuzații grave la adresa lui Jese Rodriguez. Jese și Aurah s-au desparțit in urma cu cateva luni și de atunci exista un adevarat razboi intre cei doi. Aurah l-a acuzat…

- O fetița s-a așezat pe scaunel, in camp, și a inceput sa cante la concertina. In doar cateva minute, mai multe vaci s-au apropiat de ea, semn ca erau incantate de ceea ce auzeau.Și ca și cum au vrut sa demonstreze ca sunt civilizate, acestea s-au așezat in șir, ca și cum ar fi fost…

- Amanunte halucinante ies la iveala despre Cristian Ionuț Dumitru, zis „Pascolo”, targujianul in varsta de 31 de ani, care a murit marți noaptea intr-un spital din Tg-Mureș, dupa ce a fost injunghiat, in urma cu doua saptamani, de prietenul sau, Alexandru Cristofer Laza. Pe 14 februarie,…

- Nicolae Guța s-a desparțit de Cristina, insa nu a ramas prea mult timp fara iubita. Pe contul personal de socializare, cantarețul de manele a scris ca se afla intr-o relație sentimentala, fara sa ofere prea multe detalii. Prietenii virtuali ai artistului au fost extrem de incantați ca idolul lor și-a…

- Am plecat de acasa, de la parinți, ca mulți alții, imaginandu-mi ca, daca nu vor mai fi ei in viața mea, o sa ma descurc mai bine. O iubeam mult pe mama, o compatimeam pentru traiul mizerabil pe care-l avea alaturi de tata, un om egoist, autoritar și chiar violent, uneori. Am rugat-o sa vina la mine,…

- Serghei Mizil a avut parte, joi, de un episod tare neplacut. Indragitul actor a fost pus la o grea incercare chiar de soția lui, care i-a dat mari batai de cap și a creat o problema care cu greu se va rezolva.