- O femeie din Texas acuzata ca și-a ucis o prietena apropiata in 2019 care tocmai nascuse și i-a furat copilul, a pledat vinovata pentru crima și a fost condamnata la 55 de ani de inchisoare.

- Duminica, 11 decembrie, Grupul psaltic „Tronos” al Patriarhiei Romane a concertat in Biserica „Sfintii Imparati Constantin si Elena” si „Sfanta Cuvioasa Parascheva”, a Parohiei Parcul Calarasi din Protoieria Sector 2 Capitala. La evenimentul caritabil au participat parintele Mihai Cristian Popescu,…

- Gandul zilei“Cand te rogi pentru cineva, il invalui cu iubire. Valurile iubirii voastre merg si-l influenteaza pe cel pentru care va rugati; se creiaza in jurul lui un scut de aparare si-l inraurește, il calauzește spre binele sau.” – Sfantul Porfirie KavsocalivitulȘtiai ca?Pilda sau proverb ce poate…

- Eveniment Doua incendii, provocate intenționat de o persoana cunoscuta cu probleme psihice, in Odobeasca / Unul dintre ele, la biserica noiembrie 27, 2022 13:57 Azi-noapte, in jurul orei 22.30, pompierii militari din cadrul Detașamentului Roșiorii de Vede au fost alertați de izbucnirea unui incediu…

- Daca visezi sa descoperi comori sau sa scormonești in maruntaiele pamantului, acum este momentul! Muzeul Județean va invita pe urmele monedelor imperiale de argint din Budacu de Jos. Complexul Muzeal Bistrița-Nasaud va invita sa participați la ultima acțiune de voluntariat a anului in proiectul „Fii…

- O biserica din regiunea Mykolaiv din sudul Ucrainei, care a supraviețuit Primului și celui de-al Doilea Razboi Mondial, a fost „complet distrusa” de bombardamentele rusești, potrivit postului public ucrainean de televiziune Suspilne, citat de CNN.

- Vineri, incepand cu orele 13:00, are loc lansarea cartii „In traditie si modernitate. Biserica si lumea rurala in Tara Lapusului”. Lucrarea prof. dr. Viorel Filip Gherman, va fi lansata in sala de conferinte din cadrul Bibliotecii Judetene “Petre Dulfu” din Baia Mare. Profesorul Viorel Filip Gherman,…