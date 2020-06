Stiri pe aceeasi tema

- „Modificari majore nu vom face, pentru ca am bulversa cadrul legislativ, care oricum se adapteaza greu. Ma refer la casele de pensii , la sistemul informatic. Sunt necesare cateva interventii, totusi. Voi astepta trecerea perioadei delicate pentru a readuce in discutie anumite modificari punctuale care…

- Andreea Marin și Adrian Brancoveanu au vorbit despre relația lor la emisiunea lui Maruța. „Fosta prezentatoare și tanarul consul au marturisit ca iși doresc cu ardoare sa devina parinți iar izolarea la domiciliu probabil ca este momentul prielnic. „Eu imi continui activitatea profesionala aproape in…

- La Suceava incepe efectuarea plaților pentru șomajul tehnic, dar deocamdata nu au venit toți banii. Plațile se fac pentru a doua jumatate a lunii trecute. Intr-o intervenție telefonica la Radio Top, șefa Agenției pentru Ocuparea Forței de Munca, Mirela Adomnicai, a declarat ca AJOFM a procesat pentru…

- Fosta ministru a Sanatații, Sorina Pintea, inculpata pentru luare de mita și aflata sub control judiciar, și-a retras demisia din funcția de manager al Spitalului Județean de Urgența Baia Mare, inregistrata in 5 martie, și propune ca in funcția de manager al spitalului sa fie inlocuita, momentan, de…

- Magistratii de la Judecatoria Medgidia au decis arestarea preventiva a aunui barbat, de 40 de ani, din Cernavoda, acuzat ca si a violat fosta sotie si ca sustras mai multe bunuri din curtea unui vecin."Admite propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia. Dispune arestarea preventiva a inculpatului,…

- Una dintre țarile cu cel mai ridicat nivel de trai din Europa raporteaza cel mai mare șomaj din istorie, din cauza disponibilizarilor masive generate de pandemie Rata somajului in Norvegia a crescut de sase ori in martie, la 14,7%, cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata, deoarece companiile au anuntat…

- Ramai fara loc de munca? Te platește statul. Vezi ce trebuie sa faci Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) este pregatita sa plateasca indemnizatii de somaj tehnic pentru un numar de pana la un milion de persoane, a declarat presedintele institutiei, Victor Picu, intr-un interviu…

