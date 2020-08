Stiri pe aceeasi tema

- Un manelist din Ploiesti si-a transmis, live, moartea pe facebook! Masina condusa de sotia cantaretului a fost spulberata de un tren, chiar in .... The post Video. Manelistul Tavy Puștiu și-a transmis moartea LIVE pe Facebook appeared first on Renasterea banateana .

- O persoana și-a pierdut viața, iar alta a fost transportata la spital in stare grava, in urma unui accident produs sambata dupa-amiaza, pe strada Garlei din Ploiești, in care o mașina a fost lovita de un tren. Momentul impactului a fost surprins live și transmis pe rețelele sociale de pasagerul din…

- Accidente cumplite, sambata, pe drumurile din Romania. Trei persoane au decedat in evenimente rutiere diferite. In Caraș-Severin, o femeie a murit dupa impactul dintre un microbuz și o mașina, in Argeș și-a pierdut viața un barbat, iar in Prahova un alt barbat a decedat dupa ce mașina in care se afla…

- Victima se afla in masina si a ramas incarcerata, avand leziuni incompatibile cu viata.O masina a fost lovita de trenul Bistrita Suceava, pe raza satului Tesna, comuna Cosna, judetul Suceava.O singura persoana se afla in interiorul autoturismului, care a ramas incarcerata.Din nefericire, victima are…

- Raed Arafat a explicat miercuri seari de ce este nevoie de carantina si prelungirea starii de alerta."Aseara s-a luat pentru prima data decizia de a transfera un pacient Covid de la Terapie Intensiva din București catre Spitalul din Ploiești, acolo unde i s-a gasit un loc. Asta este situația reala!…

- Traficul feroviar este intrerupt in județul Timiș, intre stațiile Timișeni și Jebel, dupa ce un tren a lovit o mașina. Șoferul este resuscitat. Potrivit Mediafax, circulația feroviara este intrerupta pe secția de cale ferata 922, km. feroviar 19+830 de metri, intre stațiile Timișeni și Jebel, intersecție…

- Ionel și Dana au impreuna doi copii, Ioana și George, cel din urma fotbalist la Viitorul. Divorțul dintre cei doi a fost definitivat la finalul anului trecut. "Nu ma afecteaza cu nimic ce spune fosta soție. Imi face reclama gratis. De ce vorbește acum, cand suntem in scandal, și nu a ieșit atunci…

- Potrivit portalului Gagauzinfo, accidentul s-a produs in apropierea orasului Vulcanesti. Soferul care conducea un Mercedes, a pierdut controlul asupra volanului pe un drum din pietris. In consecinta, automobilul s-a ciocnit violent de un copac.