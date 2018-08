GRAV… In aceasta dupa-amiaza, un barbat in varsta de 49 de ani, din comuna Pungești, a ajuns in stare grava pe mana medicilor, dupa ce și-a taiat un picior, cu un flex. Omul a manevrat greșit flexul și, intr-o clipa de neatenție, s-a ranit foarte tare. Pentru ca starea sa este critica, a fost solicitat [...]