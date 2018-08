Stiri pe aceeasi tema

- Oana și Viorel Lis au fost vazuți atat pe plaja, cat și in apele marii. Va reamintim ca, soția fostului edil a declarat ca Viorel Lis a ramas cu „urme” dupa ce a suferit un accident vascular in urma cu cateva luni. ”Nu mai poate vorbi, oboseste daca vorbeste. Ma recunoaste si…

- Cabral și partenera sa de viața, Andreea Ibacka, se pregatesc sa devina parinți. Soția lui cabral este insarcinata și anunțul a fost facut pe blogul ei. Andreea Ibacka este insarcinata cu primul ei copil. Blonda urmeaza sa-l faca tatic pe Cabral. Acesta este primul copil al cuplului. cabral mai are…

- Fostul antrenor al echipei naționale de fotbal a Rusiei, Leonid Sluțki, a anunțat ca nu va mai comenta meciurile de la Cupa Mondiala pe postul de stat rusesc „Pervii Kanal”. Anunțul a fost facut la finalul difuzarii meciului Rusia-Egipt. „Din pacate pentru mine, imi termin activitatea la Pervii Kanal”.…

- Plecat in 2015 de la ASA Tirgu Mures sa-si faca un nume in Europa, Laszlo Sepsi are sanse mici sa isi poata indeplini visul de a juca intr-unul dintre cele mai puternice campionate din lume, chiar daca Nurnberg a promovat in prima liga germana dupa ce a terminat Bundesliga 2 pe locul secund.…

- Contrar aparentelor, marile campioane din tenis au si zile in care simt ca lumea lor se prabuseste. Este si cazul Serenei Williams, sportiva care nu si-a exprimat sentimentele negative in public, dar a fost data de gol de o colega de vestiar. Serena Williams a fost extrem de afectata dupa…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei s-a calificat pentru a sasea oara la rand la Campionatul European! Romancele s-au impus in Austria, scor 28-25, si si-au asigurat biletul spre EURO. Ultimul meci din Grupa G va avea loc la Buzau, in compania Portugaliei. Turneul final din…