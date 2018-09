Stiri pe aceeasi tema

- Participanții la Marșul Centenarului au ajuns astazi in localitatea Sadova, din Calarași, satul de baștina al președintelui prorus de la Chișinau, Igor Dodon. Unioniștii vor urma in continuare traseul, Lozova-Strașeni-Vatra și vor intra sambata in Chișinau.

- Institutia privata de invatamant Wendy School va deschide in ansamblul care se construieste langa Iulius Mall o gradinita si o scoala primara. Gradinita va fi functionala din primavara anului viitor, urmand ca in toamna anului 2019, in Openville sa functioneze si o scoala primara, ambele…

- Gradinita din satul Mateuti, raionul Rezina, a fost renovata cu fonduri romanesti. Institutia a beneficiat de lucrari in valoare de peste trei milioane de lei, dintre care executivul roman a oferit 2,7 milioane de lei, iar cealalta parte a fost contributia locala.

- Gradinița din satul Mateuți, raionul Rezina, a fost renovata cu fonduri romanești. Instituția a beneficiat de lucrari in valoare de peste trei milioane de lei, dintre care executivul roman a oferit 2,7 milioane de lei, iar cealalta parte a fost contribuția locala.

- Perchezitiile efectuate joi de procurorii Parchetului General au loc la Fondul de Garantare a Creditelor, in legatura cu programul "Prima casa". Purtatorul de cuvant al Fondului de Garantare a Creditelor a confirmat ca are loc percheziții la aceasta ora și a precizat ca se asigura tot sprijinul pentru…

- Micutii din satul Banestii Noi, raionul Telenesti, au acum conditii mai bune la gradinita. Institutia din localitate a fost renovata complet, iar soba veche care emana mai mult fum decît caldura a fost înlocuita cu un sistem de încalzire modern. Lucrarile de…

- Micutii din satul Banestii Noi, raionul Telenesti, au acum conditii mai bune la gradinita. Institutia din localitate a fost renovata complet, iar soba veche care emana mai mult fum decat caldura a fost inlocuita cu un sistem de incalzire modern.

- Institutia privata de invatamant Wendy Kids din Timisoara, cu experienta de aproximativ 10 ani in domeniu, va deschide in ansamblul mixt Openville prima unitate educationala din oras cu predare exclusiv in limba engleza, unde elevii vor studia dupa curriculum britanic. In martie 2019, Wendy Kids va…