Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali (66 de ani) a comentat victoria cu Virtus din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, 4-0, și a prefațat „dubla” din urmatoarea runda, cu Maccabi Tel Aviv, o echipa pe care latifundiarul considera ca FCSB trebuie sa o invinga, avand in vedere cotele de piața. FCSB a trecut de Virtus, campioana…

- FCSB, o echipa din Romania, a intalnit in turul 1 al preliminariilor Champions' League, editia 2023-2024, o echipa din San Marino, numita Virtus. Intre ele, din perspectiva UEFA, nu este nicio diferenta semnificativa, din moment ce ambele joaca in zona cea mai de jos a calificarilor, avand de ...

- FCSB s-a distrat in deplasarea cu Virtus, din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, scor 7-1. Federico Piovaccari (39 de ani), atacant aflat sub contract cu formația din San Marino, a fost aclamat de galeria venita din Romania. Manșa retur dintre FCSB și Virus se joaca marți, 16 iulie, de la ora…

- FCSB o intalnește pe Virtus, din San Marino, de la 22:00, in primul tur al Ligii Campionilor. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Duelul din preliminariile Ligii Campionilor va avea loc pe stadionul „San Marino”, din Serravalle. Partida…

- FCSB debuteaza in San Marino in preliminariile Champions League. Campioana din Liga 1 va juca cu Virtus, marți, de la ora 22:00, iar partida va fi transmisa in Romania pe doua canale TV. Primul meci al roș-albaștrilor in turul 1 preliminar din Champions League se va putea vedea pe Prima Sport 1 și Digi…

- Daca trece de Virtus (San Marino), FCSB o va infrunta pe Maccabi Tel Aviv in turul II al Ligii Campionilor. Israelienii nu vor putea juca pe propria arena din cauza conflictului din zona. Ungaria va gazdui meciul. FCSB are de indeplinit o formalitate in primul tur preliminar al Ligii Campionilor. Pentru…

- Daca FCSB va reuși sa invinga formația Virtus din San Marino, campioana Romaniei se va confrunta in turul 2 preliminar al Ligii Campionilor cu Maccabi Tel Aviv, reprezentanta Israelului. Aceasta tragere la sorți este considerata favorabila pentru FCSB, avand in vedere ca a evitat echipe mai puternice,…

- FCSB și-a aflat miercuri adversara din turul II al preliminariilor Champions League. Roș-albaștrii vor infrunta echipa israeliana Maccabi Tel Aviv, cu condiția sa treaca de Virtus din San Marino in turul inaugural.