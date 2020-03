Şi-a pus prietenul băut la volan după accident Procurorii din Calafat au dispus, duminica, retinerea a doi barbati suspectati ca au condus bauti acelasi autoturism. In comuna Poiana Mare, unul dintre suspecti a provocat o tamponare. „La data de 8 martie, polițiștii din cadrul Secției Poiana Mare au fost sesizați de un barbat de 39 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce conducea un autoturism prin Poiana Mare, a fost acroșat de o alta mașina, rezultand pagube materiale. Cel care se afla la volan parea sa fie sub influența alcoolului. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, care a oprit in trafic autoturismul in cauza. Autoturismul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

