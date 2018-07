Stiri pe aceeasi tema

- Febra Campionatului Mondial din Rusia a cuprins intregul glob. Emoțiile sunt din ce in ce mai mari, avand in vedere ca se apropie ultimele faze ale turneului, iar semifinalele tocmai ce au fost stabilite. Un barbat din Rusia a dus totul mai departe, cu un gest bizar.

- Dumitru Dragomir, fostul șef de la LPF, pune sub semnul indoielii corectitudinea unor meciuri de la Mondialul din Rusia. "Și la Campionatul Mondial au fost aranjamente peste aranjamente. Anglia - Belgia ce a fost? Unde sunt interese exista și o latura ascunsa. De obicei, se scot și probele cand se…

- Jaime Penedo (36 de ani), portarul statului Panama, a anunțat ca se va retrage din naționala, dupa ce a participat cu echipa sa la Campionatul Mondial din Rusia. Panama a pierdut și ultima partida din grupa, 1-2 cu Tunisia, iar acesta a fost ultimul meci pentru goalkeeperul care apara și poarta lui…

- Jorge Sampaoli probabil ca nu va mai continua la carma nationalei Argentinei, decat in cazul in care va castiga titlul mondial, acesta devenind tinta argentinienilor inca din grupele turneului din Rusia

- Diego Maradona, fost campion mondial cu Argentina in 1986, este prezent in Rusia la Campionatul Mondial și sufera din cauza rezultatelor slabe. Fostul jucator a vorbit pentru o televiziune din Venezuela, TeleSur, și a propus ca el și alte glorii ale Argentinei sa vina in cantonament și sa stea de vorba…

- Polonia, fosta adversarE a Romaniei din preliminariile Campionatului Mondial, a debutat cu stangul la turneul final din Rusia. RepartizatE in Grupa H, echipa lui Robert Lewandowski a pierdut meciul cu Senegal, 1-2.

- Departamentul de Stat american avertizeaza, fara a oferi informatii specifice, ca grupuri teroriste ar putea comite atentate in cursul Campionatului Mondial de Fotbal, desfasurat in Rusia, scrie Mediafax. “Unele organizatii teroriste continua sa pregateasca posibile atacuri in Rusia. Evenimente internationale…

- PORTUGALIA - SPANIA 3-3. Pentru Spania au marcat Diego Costa '24, '55 si Nacho '58, iar pentru Portugalia a inscris Cristiano Ronaldo, in minutele 4 (penalti), 44 si 88. Cristiano Ronaldo a devenit primul jucator care a marcat la opt turnee majore internationale. PORTUGALIA - SPANIA LIVE VIDEO…