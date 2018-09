Stiri pe aceeasi tema

- Abia revenit la prima reprezentativa din cauza unor indelungate probleme, Vlad Chiricheș, capitanul naționalei, are din nou parte de ghinion. Aparatorul lui Napoli a calcat greșit in minutul 28 al meciului cu Muntenegru, a cazut fara sa fie atins și nu a mai putut continua partida, acuzand dureri mari…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia - I.T.P.F. Timisoara au depistat un cetatean din Albania, care intentiona sa intre ilegal in Romania, pe jos, pe la frontiera "verde". * Conform acordului de readmisie, cetateanul albanez a fost predat autoritatilor de frontiera…

- Luni dupa amiaza a fost arestat de catre politia britanica, in Hertfordshire, la periferia Londrei, urmaritul general Ghinea Florin Nicolae, zis "Ghenosu", aflat pe lista celor mai urmarite persoane din Romania, au declarat surse din cadrul Politiei. Barbatul a fost arestat preventiv de catre politia…

- Avocatul Poporului spune ca sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22, art. 34 si art. 50 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si la integritate fizica si psihica, dreptul la ocrotirea sanatatii si protectia persoanelor cu handicap. Femeia, in varsta de 63 de ani,…

- Șerban Pop, fostul șef al Fiscului, a fost prins in Italia, potrivit unor surse judiciare. Acesta a fost arestat și se afla in acest moment la Penitenciarul Como. Șerban Pop, fostul șef al Fiscului, a fost depistat, marți, in Italia, in Como, potrivit unor surse judiciare. Fostul șef al Fiscului era…

- Un barbat in varsta de 66 de ani din Alba Iulia, urmarit la nivel national, pentru ca nu si-a respectat conditiile stabilite in masura preventiva a controlului judiciar, a fost retinut, duminica, pe politisti. Potrivit IPJ Alba, in 22 iulie, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului…

- O plantatie ilegala de marijuana a fost descoperita de autoritatile germane - care au efectuat si o perchezitie la fata locului - gratie unor informatii primite de la un barbat care a trecut pe deasupra ei in timp ce se afla in nacela unui balon cu aer cald, a anuntat vineri