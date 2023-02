Stiri pe aceeasi tema

- Poliția chineza a arestat un barbat care a trecut cu mașina peste pietoni in Guangzhou, ucigand cinci persoane și ranind alte 13. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare surprind exact momentul accidentului, scrie BBC . Incidentul a starnit indignare publica, mulți dintre cei care au vazut…

- Twitter are o restanța de 136.260 de dolari la plata chiriei pentru birourile sale de la etajul 30 al unei cladiri din centrul orașului San Francisco, SUA, conform unui proces intentat de proprietarul cladirii saptamana trecuta. Suma restanta a fost acumulata dupa preluarea Twitter de catre miliardarul…

- Soarele rasare ca intr-o poveste asupra regiunii Xiapu, o zona rurala din provincia Fujian de pe coasta de est a Chinei. De pe plajele din Xiapu se poate vedea un pescar singuratic care vaslește in barca sa departandu-se spre orizontul fara margini, scrie Insider. Mergand mai departe se pot auzi bivolii…

- O multime de manifestanti – care au raspuns unor apeluri pe retele de socializare – si-a exprimat furia duminica la Beijing, Shanghai si Wuhan, luand fortele de ordine ca din oala. Intre sloganurile scandate la unison s-au aflat ”Fara teste covid, ne este foame!”, ”Xi Jinping, da-ti demisia! PCC retrage-te!”,…

- Locuitorii din vasta regiune chineza Xinjiang s-au adunat pentru a protesta și pentru a cere incetarea masurilor stricte de prevenire a COVID-19, potrivit unor imagini aparute pe rețelele de socializare. Videoclipurile care circula pe rețelele de socializare chinezești arata locuitorii din Urumqi, capitala…

- Ample manifestatii au izbucnit miercuri la cea mai mare uzina de telefoane iPhone din lume, aflata in China, in proprietatea subcontractorului taiwanez Foxconn, indica imagini difuzate pe retelele sociale Weibo si Twitter, relateaza AFP si Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un maratonist cunoscut sub numele de „Unchiul Chen” a fumat țigari in lanț pe toata durata celor 41 de km și și-a doborat propriul record personal. Chen, in varsta de 50 de ani, a terminat maratonul Xin’anjiang din Jiande, China, in urma cu doua saptamani, noteaza metro. El s-a clasat pe locul 574 din…

- Intr-un e-mail adresat personalului, proprietarul companiei a spus ca angatii vor fi asteptati la birou cel putin 40 de ore pe saptamana, potrivit Bloomberg. Musk a adaugat ca ”nu exista nicio modalitate de a indulci mesajul” ca incetinirea economiei globale va afecta veniturile din publicitate ale…